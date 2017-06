Kriminalität : Kanister auf der Baustelle: Polizei schnappt zwei Männer

Ein 14-Jähriger und ein 24-Jähriger stehen im Verdacht, auf einer Baustelle in Sternberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim Diesel stehlen zu wollen. Ein Anwohner habe in der Nacht zu Freitag Geräusche gehört und die Einsatzkräfte gerufen, teilte die Polizei mit. Polizisten überprüften daraufhin die beiden Verdächtigen. Auf dem Gelände standen mehrere Kanister zum Abfüllen des Kraftstoffs bereit. An den Baumaschinen war laut Polizei ein Tank aufgebrochen. Als die Polizei eintraf, wollten die beiden mutmaßlichen Diebe fliehen, konnten aber gefasst werden.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 08:54 Uhr