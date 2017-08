Wahlen : Kanzlerin Merkel auf Wahlkampftour im Nordosten

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht heute auf Wahlkampftour in Mecklenburg-Vorpommern. Erste Station ist Greifswald in ihrem Bundestagswahlkreis, wo sie zunächst ein Hospiz besucht und anschließend eine Rede auf dem Fischmarkt hält. In den Nachbarwahlkreisen unterstützt Merkel am Nachmittag und Abend die Bundestagsabgeordneten Peter Stein und Eckhardt Rehberg. Zunächst steht ein Besuch von Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen (Landkreis Rostock) auf dem Programm. Weitere Stationen sind das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf und das Thünengut in Tellow (Landkreis Rostock). Die CDU hatte bei der Bundestagswahl 2013 alle sechs Direktmandate im Nordosten gewonnen und war mit 42,5 Prozent stärkste Partei geworden.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 01:06 Uhr