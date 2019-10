Regierung : Karenzzeit für Minister bei Wechsel in Wirtschaft geplant

Die Landesregierung plant die Einführung einer Karenzzeit von bis zu einem Jahr für Minister und Staatssekretäre, die in die Wirtschaft oder zu einem Verband wechseln wollen. Das Ministergesetz soll entsprechend geändert werden, wie die Staatskanzlei am Dienstag nach der Kabinettssitzung mitteilte.

01. Oktober 2019, 14:50 Uhr

Künftig müssen demnach ausscheidende Regierungsmitglieder anzeigen, wenn sie innerhalb von zwölf Monaten einen Job außerhalb des öffentlichen Dienstes annehmen wollen. Die Beschäftigung kann den Plänen zufolge für bis zu ein Jahr untersagt werden, wenn dadurch öffentliche Interessen beeinträchtigt werden könnten.

Ein aus drei Personen bestehendes, von der Landesregierung berufenes Gremium soll eine Empfehlung abgeben. Die endgültige Entscheidung treffe die Landesregierung.

Der Vorschlag ist nach Angaben eines Regierungssprechers erstmals im Kabinett besprochen worden. Nach einer Anhörung soll der Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht werden. Das neu gefasste Gesetz könnte im Sommer 2020 in Kraft treten, hieß es.

Staatskanzlei-Chef Heiko Geue (SPD) sagte: «Wir wollen verhindern, dass Ministerinnen und Minister ungeprüft unmittelbar auf eine Position in der Wirtschaft wechseln können, die in einem Zusammenhang mit dem bisherigen Ministeramt steht.» Auf Bundesebene und in anderen Bundesländern gebe es bereits Karenzzeitregelungen. Es gehe darum, Interessenkonflikte zu vermeiden. Einen aktuellen Anlass für die Neuregelung gibt es nach Angaben des Regierungssprechers nicht.

Bei der Opposition fand der Plan eine weitgehend positive Resonanz. Dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, Nikolaus Kramer, geht er aber nicht weit genug. «Ein Jahr ist einfach zu wenig Zeit, um wirklich Distanz zum Politikbetrieb zu bekommen», sagte er und forderte eine Karenzzeit von drei Jahren, ebenso die Freien Wähler. Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter, meinte hingegen, endlich werde auch in Mecklenburg-Vorpommern der Normalzustand wie in anderen Bundesländern und auf Bundesebene eingeführt.

Der Vorsitzende der nicht im Landtag vertretenen FDP, René Domke, nannte den Schritt überfällig. «Bereits der Fall Volker Schlotmann zeigte uns auf, welchen Schaden die Glaubwürdigkeit einer Demokratie nehmen kann, wenn ein Energieminister direkt in die Wind- und Solarenergiebranche wechselt», erklärte er. Der SPD-Politiker war 2014 nahtlos von der Politik in die Wirtschaft gewechselt.