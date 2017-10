Museen : Kathrin Möller neue Vorsitzende des Landesmuseumsverbandes

von dpa

erstellt am 12.Okt.2017 | 17:11 Uhr

Die Direktorin des Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums in Rostock, Kathrin Möller, ist neue Vorsitzende des Landesmuseumsverbandes. Sie wurde auf einer Mitgliederversammlung in Stralsund gewählt, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Ihr Stellvertreter wurde Bernd Lukasch, Chef des Lilienthal-Museums in Anklam. In den Vorstand wurden außerdem Werner Iffländer (Elmenhorst), Stefan Knüppel (Carwitz), Volker Probst (Güstrow), Marion Schael (Ahrenshoop), Renate Seemann (Waren), Steffen Stuth (Rostock) und Marco Zabel (Stavenhagen) gewählt. Der Vorstand wurde den Angaben zufolge für drei Jahre gewählt.