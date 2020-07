Landtag : Kaum Corona-Fälle in MV: AfD für umfassendere Schulöffnung

Die AfD sieht sich durch die Einschätzung des Rostocker Mediziners Andreas Podbielski in ihrer Forderung bestätigt, punktuell Schulen und Kitas im Land schneller wieder vollumfänglich zu öffnen. «War es anfangs noch richtig, mit Vorsicht zu taktieren, wurde schnell klar, dass uns das geringe Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern größere Handlungsspielräume ermöglicht», erklärte am Mittwoch in Schwerin der AfD-Landtagsabgeordnete Jörg Kröger.

Avatar_prignitzer von dpa

15. Juli 2020, 13:51 Uhr