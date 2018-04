Forschung : Kaum politische Umsetzung von Forschungsergebnissen

Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) haben die schleppende Umsetzung von Forschungsergebnissen in der Politik kritisiert. «Es passiert sehr wenig bis gar nichts», sagte die IOW-Wissenschaftlerin Maren Voß am Donnerstag in Warnemünde. Ein Beispiel sei die schon seit Jahrzehnten bekannte Überdüngung der Ostsee durch Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft. «Die sind nur unwesentlich zurückgegangen.» Gleichzeitig gebe es immer mehr Tierzucht, aus Sicht von Ökologen und Meeresforschern «ein echter Irrweg».

von dpa

12. April 2018, 12:46 Uhr

Im IOW wurde am Donnerstag die Erstausgabe einer Sonderbriefmarke zum 100. Geburtstag von Elisabeth Mann-Borgese präsentiert. Sie hatte als Ökologin starke Impulse für die Meeresforschung und den Schutz der Meere gegeben.