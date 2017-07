Landtag : Kein höherer Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Holter, der in wenigen Wochen Bildungsminister in Thüringen werden soll, wollte mit dem Vergabegesetz einen Impuls für die Anhebung des niedrigen Lohnniveaus in MV setzen. Er beklagte ein System, in dem der Staat sich Leistungen einkaufe und die Beschäftigten so schlecht bezahle, dass sie mit diesen Löhnen in die Altersarmut marschierten. Redner der SPD/CDU-Koalition kündigten die Vorlage eines eigenen Vergabegesetzes an.

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 16:42 Uhr