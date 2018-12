Handball : Kein Kraus-Comeback zur Handball-Heim-WM: Bitter im Aufgebot

Der frühere Handball-Weltmeister Michael Kraus kehrt zur Heim-Weltmeisterschaft 2019 nicht in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Christian Prokop berief den 35 Jahre alten Spielmacher des TVB Stuttgart am Montag nicht in sein vorläufiges Aufgebot für das Turnier im Januar. Unter den 28 nominierten Spielern befindet sich stattdessen in Torhüter Johannes Bitter ein anderer Weltmeister von 2007. Auf den 21-jährigen Marian Michalczik von GWD Minden verzichtet Prokop dagegen überraschend. Aus diesem Kreis der 28 Spieler muss Prokop bis zum WM-Start am 10. Januar seine 16 Spieler für das Turnier berufen.

von dpa

10. Dezember 2018, 11:41 Uhr

«Ich habe einen kleinen Telefon-Marathon hinter mir und das waren nicht nur freudige Nachrichten», sagte Prokop zur Nominierung. Angeführt wird seine Mannschaft von Kapitän Uwe Gensheimer. Zudem setzt der Coach im erweiterten Aufgebot auf fünf Kreisläufer. Für die Rechtsaußen-Position nominierte Prokop dagegen nur Tobias Reichmann und Patrick Groetzki. Im Tor vertraut der Bundestrainer neben Bitter noch auf Andreas Wolff, Silvio Heinevetter und Dario Quenstedt.

An diesem Mittwoch wird die DHB-Auswahl ihr erstes WM-Testspiel in Rostock gegen Polen bestreiten. Zu den 16 für diese Partie vorab nominierten Spielern stößt auch noch der zuletzt lange verletzte Europameister Paul Drux. «Sicherlich kann man sagen, dass diese 17 Positionen im Moment einen kleinen Vorsprung haben gegenüber den anderen», sagte Prokop.