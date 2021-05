Sportpolitik : Kein Öffnungsszenario für den Sport: LSB ist enttäuscht

Der Landessportbund (LSB) Mecklenburg-Vorpommern hat sich enttäuscht darüber gezeigt, dass im Landes-Coronagipfel am Dienstag kein Öffnungsszenario für den organisierten Sport festgelegt worden ist.

Schwerin | „Der Landessportbund und seine über 258 000 Mitglieder in rund 1900 Vereinen reagieren mit völligem Unverständnis, weil die weiterhin geltende "Bundesnotbremse" nicht nur Kinder und Jugendliche weiterhin unbegründet benachteiligt und den Vereinssport generell in Gefahr bringt.“ „Unsere Vereine und Verbände haben sich von Anfang an diszipliniert und...

