Wetter : Kein Regen zum Start ins Osterwochenende

Zum Anfang des Osterwochenendes bleibt es trocken in Mecklenburg-Vorpommern. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ziehen am Donnerstag zwar einige Wolkenfelder über den Himmel, zwischendurch zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad, an der Küste bleibt es bei bis zu zehn Grad etwas kälter. In der Nacht kühlt es dann mit Tiefstwerten um minus 2 Grad wieder ab.

Avatar_prignitzer von dpa

09. April 2020, 06:45 Uhr

Der Karfreitag bleibt heiter und trocken. Ab und zu kann es auch wieder wolkig werden. Die Tageshöchstwerte liegen bei neun bis dreizehn Grad. In der Nacht werden Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet.

Und auch am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken wieder ab. Bei Temperaturen zwischen elf und sechzehn Grad bleibt es trocken. Nachts bleibt es bei Höchsttemperaturen um die fünf Grad mild.