Fußball : Kein Sieg im März: Hansa Rostock nur 1:1 in Osnabrück

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat im März seine Aufstiegsambitionen verspielt. Die Mecklenburger kamen am Samstag über ein 1:1 (1:0) beim VfL Osnabrück nicht hinaus und blieben auch im siebten Spiel des Monats sieglos. Pasacal Breier (17. Minute) erzielte vor 8553 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke das Tor für das Team von Trainer Pavel Dotchev. Ahmet Arslan (50.) traf für die Niedersachsen, die ihrerseits nun auch schon sechsmal in Serie nicht gewonnen haben.

von dpa

31. März 2018, 16:08 Uhr

Begünstigt von schweren Osnabrückern Abwehrfehlern schloss Breier gleich den ersten gefährlichen Angriff der Hanseaten zur Führung ab. Der Winterzugang schoss aus Mittelstürmerposition nach einer Flanke Owusu, der erstmals seit September vergangenen Jahres wieder in der Startelf stand, zu seinem vierten Treffer im Trikot seines neuen Arbeitgebers ein.

Danach kontrollierten die Gäste das Geschehen bis zur Pause weitestgehend und ließen nur wenige Gelegenheiten des VfL zu, die der sicherere Torhüter Janis Blaswich aber vereitelte. Kurz nach dem Wiederanpfiff war aber auch er machtlos, als Arslan aus Nahdistanz einköpfte. In der Folge lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch ohne größere Torgelegenheiten mit einem letztlich gerechten Ausgang.