Bildung : Keine Kita aus MV im Rennen um Deutschen Kita-Preis

von dpa

24. Oktober 2018, 11:39 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns zahlreiche Kindertagesstätten haben beim Deutschen Kita-Preis keine Chance. Von den 45 Einrichtungen aus dem Nordosten, die sich bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung für die Auszeichnung beworben haben, schaffte es keine einzige unter die 25 Nominierten, wie ein Sprecher der Stiftung am Mittwoch sagte. Allerdings: In der zweiten Wettbewerbskategorie, in der lokale Bündnisse für frühe Bildung auszeichnet werden, ist die Gemeinde Witzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine von 15 Nominierten.