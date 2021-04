Gesundheit : Keine Testpflicht mehr für Geimpfte beim Friseur ab 1. Mai

Vollständig geimpfte Menschen müssen vom 1. Mai an in Mecklenburg-Vorpommern keinen Negativ-Coronatest mehr beim Friseur vorlegen.

Schwerin | Das gelte auch für andere Bereiche, wie den Besuch der Außenareale der Zoos, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag nach dem Bund-Länder-Impfgipfel und einem anschließenden Impfgipfel in Mecklenburg-Vorpommern an. Dies sei ein kleiner Schritt für mehr Normalität, sagte die Regierungschefin. Ab Mai soll außerdem die Prioritäts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.