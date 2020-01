Notfälle : Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Neustrelitz

Avatar_prignitzer von dpa

08. Januar 2020, 08:25 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist es zu einem Kellerbrand gekommen. Eine Bewohnerin habe das Feuer in der Nacht zu Mittwoch bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf weitere Teile des Mehrfamilienhauses übergriffen und löschten den Brand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden zwei Bewohner mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet. Die Bewohnerin, die den Brand bemerkt hatte, kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wurde aber schnell wieder entlassen. Mehr als 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.