Brände : Kellerbrand in Schwerin: Fünf Menschen in Klinik

von dpa

04. April 2019, 05:55 Uhr

Bei einem Kellerbrand in Schwerin sind fünf Menschen verletzt worden. Sie atmeten giftigen Rauch ein und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Rostock weiter mitteilte. Vermutlich ging in dem Keller am Mittwochabend eine defekte Gefriertruhe in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand.