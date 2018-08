Schiffbau : Kiellegung mit Kanzlerin: MV Werften bauen Expeditionsyacht

von dpa

21. August 2018, 01:01 Uhr

Die malaysische Genting-Gruppe legt heute auf den MV Werften am Standort Stralsund den ersten Schiffsneubau seit Übernahme auf Kiel. Für die eisbrechende Expeditionsyacht «Crystal Endeavor» seien seit dem Brennschnitt im Januar mehr als ein Dutzend Sektionen gefertigt worden, sagte ein Werftensprecher. Die Zahl der Mitarbeiter in Stralsund sei inzwischen von 300 auf 515 angestiegen. Nach Werft-Angaben handelt es sich bei dem für den Einsatz in Polargebieten geeigneten Schiff um die weltweit größte Expeditionsyacht dieser Art. Zur Kiellegung (Beginn 12.15) wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrem Wahlkreis erwartet. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) haben sich angekündigt.