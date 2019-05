Kriminalität : Kinder und Jugendliche bedrängen Frau an Rostocker S-Bahnhof

von dpa

28. Mai 2019, 14:10 Uhr

Eine Frau ist an einem Rostocker S-Bahnhof von einer Gruppe Kinder und Jugendlichen bedrängt und belästigt worden. Die alarmierte Bundespolizei konnte am Montagabend sechs Verdächtige zwischen zwölf und 15 Jahren stellen, weitere flüchteten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sollen die 63-Jährige am Bahnhof Lütten Klein unter anderem mehrfach bespuckt, ein Mädchen die Frau zudem geschlagen haben. Bei einem Verdächtigen ordnete ein Richter eine Blutprobe an, weil der Verdacht auf Drogenkonsum bestanden habe. Zu den geflohenen Verdächtigen hat die Polizei den Angaben zufolge Hinweise. Einige der Kinder und Jugendlichen sollen laut Polizeisprecher in Wohngruppen leben. Alle wurden ihren Eltern oder Betreuern übergeben.