Gesundheit : Kinder- und Jugendsport zu fünft im Freien bald möglich

Kinder- und Jugendsport soll auch in Mecklenburg-Vorpommern bald wieder möglich sein.

Schwerin | Vorgesehen ist die Freigabe für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre für kontaktfreien Sport im Freien, wie ein Regierungssprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Hinzu komme ein Übungsleiter mit negativem Corona-Test. Dies sehe das neue Bundesinfektionsschutzgesetz so vor, das am Donnerstag den Bundesrat passieren sollte. Im Anschlus...

