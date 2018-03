Landtag : Kita-Personal wird knapp: Linke kritisiert Planung

von dpa

30. März 2018, 10:15 Uhr

Die Linke warnt vor einem dramatischen Fachkräftemangel in den Kitas von Mecklenburg-Vorpommern. Wer die kostenfreie Kita verspreche, müsse auch dafür sorgen, dass die Qualität der Betreuung stimmt und genügend Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen sind, mahnte die Linken-Landtagsabgeordnete Jaqueline Bernhardt. Sie warf der SPD/CDU-Regierung in Schwerin vor, die Stellenplanungen über Jahre hinweg nicht angepasst zu haben. Das habe mit dazu geführt, dass zu wenig Fachkräfte ausgebildet wurden und nun zunehmend Ungelernte in der Kinderbetreuung eingesetzt würden. Zudem verwies Bernhardt darauf, dass Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich bei den Betreuungsschlüsseln weit hinten liege.