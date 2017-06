Unfälle : Kite-Surfer an Land von Windböe erfasst

Nach dem schweren Unfall in Saal am Saaler Bodden (Kreis Vorpommern-Rügen) liegt der verletzte Kite-Surfer auf der Intensivstation. Der Mann war am Freitagnachmittag bei den Startvorbereitungen an Land von einer Windböe erfasst und gegen zwei parkende Fahrzeuge geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Er musste von Rettungskräften wiederbelebt werden, ehe er von einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald gebracht werden konnte.