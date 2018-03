Gesundheit : KKH-Umfrage: Frauen leiden häufiger unter der Zeitumstellung

Frauen leiden einer Umfrage zufolge mehr unter der Zeitumstellung als Männer. Jeder Dritte hat Probleme mit der halbjährlichen Zeitumstellung, wie ein Sprecher der Krankenkasse KKH unter Berufung auf eine repräsentativen forsa-Umfrage mitteilte. Am Sonntag werden die Uhren wieder um eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt.

von dpa

23. März 2018, 10:25 Uhr

Der Umfrage zufolge haben 39 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer Schwierigkeiten mit der Zeitumstellung. Fast jedem Vierten fällt es demnach schwerer, nach der Zeitumstellung morgens aufzustehen. Jeder Sechste klagte, tagsüber gereizt oder müde zu sein. 13 Prozent haben abends Probleme einzuschlafen.

Für Haushalte mit Kindern ist die Zeitumstellung laut KKH eine noch größere Herausforderung. 47 Prozent der Familien mit Kindern unter 12 Jahren gaben an, dass dem Nachwuchs das Aufstehen am Morgen und das Einschlafen am Abend schwerer falle. In der Umfrage wurden bundesweit 1000 Personen befragt.