Tourismus : Klarstellung in Corona-Landesverordnung: Durchreise erlaubt

Tagestouristen sind in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor nicht erlaubt, Durchreisende dürfen das Bundesland aber passieren. Das hat die Schweriner Landesregierung jetzt klargestellt. Das Kabinett beschloss in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag, die Erlaubnis zur Durchreise in die Corona-Lockerungs-Landesverordnung aufzunehmen, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gunnar Bauer, am Mittwoch sagte.

Avatar_prignitzer von dpa

12. August 2020, 12:01 Uhr