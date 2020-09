Musik : Klassik-Festspiele MV beenden Corona-Saison mit Konzert

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern setzen zum Ende des coronabedingt drastisch eingeschränkten Festspielsommers ein musikalisches Lebenszeichen. Beim Abschlusskonzert am 12. September in der Wismarer Georgen-Kirche lässt die NDR Elbphilharmonie unter Leitung von Krzysztof Urbański Ludwig van Beethovens erste Sinfonie erklingen. Als Solist spielt Dejan Lazić Beethovens Klavierkonzert Nr. 5. Wie die Festspiele-Organisatoren am Montag in Schwerin mitteilten, wird die bereits ausverkaufte Veranstaltung live auf NDR Kultur übertragen. Für die bis Samstag noch geplanten Kammerkonzerte unter anderem in Zarrentin, Schwerin und Prerow seien hingegen noch Karten vorrätig.

Avatar_prignitzer von dpa

07. September 2020, 18:19 Uhr