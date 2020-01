Musik : Klassik-Festspiele MV starten in Jubiläumsjahr

Mit zwei Neujahrskonzerten starten die Klassik-Festspiele Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende in Ulrichshusen (Mecklenburgische Seenplatte) in ihre Jubiläumssaison. Der Schlagzeuger und letzte Festspielpreisträger Alexej Gerassimez und das SIGNUM saxophone quartet werden ab Samstag in der Remise des Schlossensembles erwartet, wie die Festspiele am Donnerstag mitteilten. Die fünf Musiker wollen bei zwei Konzerten musikalische Grenzen überwinden: Sie spielen klassische Stücke ebenso wie Filmmusiken und «Hits der Rockmusik», wie es hieß. Außerdem soll eine Auftragskomposition des neuseeländischen Komponisten John Psathas uraufgeführt werden.

Avatar_prignitzer von dpa

02. Januar 2020, 08:03 Uhr

Die Festspiele begehen 2020 ihr 30-jähriges Bestehen und hatten 2019 mehr als 94 000 Besucher. 2020 soll es wieder mehr als 160 Konzerte und andere Musikveranstaltungen im Nordosten geben, zu denen unter anderem das BBC Symphony Orchestra, das Mariinsky Orchester St. Petersburg sowie der Dirigent Christoph Eschenbach erwartet werden. Der kleine Ort Ulrichshusen gilt als einer der Hauptspielorte des Klassik-Festivals, das 2020 letztmalig unter der Leitung von Intendant Markus Fein stattfindet.