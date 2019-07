Musik : Klassik und Elektro bei Festspielen MV

Mehr Crossover geht kaum: Bei ihrem ersten «Detect Classic Festival» haben die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende in Neubrandenburg Musik von Klassik bis Elektro unter einen Hut gebracht und damit Brücken zwischen Konzert- und Festivalgängern geschlagen. Das Experiment sei «vollauf geglückt», bilanzierte Festspiele-Intendant Markus Fein am Sonntagabend nach dem Abschluss des dreitägigen Events.

von dpa

28. Juli 2019, 19:03 Uhr

Auf den Bühnen in den einstigen Neubrandenburger Panzerhallen und in der Konzertkirche spielten junge Orchester wie die Junge Norddeutsche Philharmonie, das gerne barfuß spielende Stehgreif-Orchester und das Ensemble Reflektor. Mit dabei waren auch Percussion-Star Alexej Gerassimez sowie DJs. Knapp 1000 Besucher seien bei den verschiedenen Veranstaltungen gezählt worden, sagte Fein und kündigte die zweite Auflage des «Detect Classic Festivals» für kommendes Jahr an.