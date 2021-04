Kriminalität : Kleinbus-Diebe nach Verfolgungsjagd in Rostock gefasst

Nach einer filmreifen Verfolgungsjagd hat die Polizei in Rostock zwei Kleinbusdiebe auf frischer Tat gestellt.

Rostock | Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, prüft die Staatsanwaltschaft, ob die 25 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen werden müssen. Das Duo war einem Streifenwagen am Donnerstag in dem kurz zuvor in Rostock gestohlenen Transporter im Wert von etwa 30 000 Euro aufgefallen. Bei der Verfolgungsfahrt im Stadtteil Brinckmannsd...

