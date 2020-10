Agrar : Kleineres Erntedankfest: Getreideernte im Nordosten gut

Trotz vergleichsweise guter Erträge fällt das Erntedankfest in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr coronabedingt deutlich kleiner aus als üblich. Statt der geplanten mehrtägigen Feier in Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit vielen Gästen beschränkt sich das Fest am heutigen Sonntag weitgehend auf einen Gottesdienst im Schweriner Dom. Danach wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Erntekrone in Empfang nehmen und einen Empfang in kleinem Rahmen im Schlosscafé geben. Nach Ansicht von Agrarminister Till Backhaus (SPD) ist es wichtig, das traditionelle Fest nicht ganz ausfallen zu lassen. Es erinnere alljährlich daran, wie abhängig die Landwirtschaft von Natur und Umwelt sei und welche Verantwortung auch den Bauern beim sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen zukomme.

Avatar_prignitzer von dpa

04. Oktober 2020, 01:52 Uhr