Regierung : Klimastiftung mit Geld von Nord Stream nimmt Arbeit auf

Die vom Gasleitungsprojekt Nord Stream finanzierte Klimastiftung hat ihre Arbeit aufgenommen.

Schwerin | Zur Finanzierung von Projekten werde die Stiftung Klima und Umweltschutz MV jährlich mindestens eine Million Euro zur Verfügung haben, wenn es bei der Zustiftung nur von Nord Stream bleiben sollte, sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), am Mittwoch in Schwerin. „Im Moment haben wir die Zusage von No...

