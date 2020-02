Prozesse : Knapp fünf Jahre für sexuellen Missbrauch eigener Tochter

Avatar_prignitzer von dpa

27. Februar 2020, 14:48 Uhr

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs der eigenen Tochter hat das Landgericht Schwerin einen Mann aus Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu vier Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt. Der 44 Jahre alte Angeklagte hatte gestanden, sich 2019 über mehrere Monate hinweg in acht Fällen an seiner Tochter vergangenen zu haben. Das Mädchen war zu Beginn der Übergriffe - die meist stattfanden, wenn die übrigen Familienangehörigen nicht zu Hause waren - zwölf Jahre alt. Es hatte sich im vergangenen September einer Schulsozialarbeiterin anvertraut. Mit dem Strafmaß folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hatte eine Strafe von maximal fünf Jahren beantragt. Er kündigte an, kein Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen.