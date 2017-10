Geschichte : Kohl-Gedenkstein zum Tag der Deutschen Einheit in Teterow

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Der Findling mit Metalltafel steht auf dem Grundstück eines Unternehmers am ehemaligen Kulturhaus, das dieser gerade saniert. Dort am Rande der Altstadt sollen wieder Begegnungen, Ausstellungen und andere Veranstaltungen stattfinden. Das Denkmal hat einen prominenten «Nachbarn»: Wenige Meter weiter steht ein Riesen-Findling, der an Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898) erinnert.

Der etwa 1,40 Meter hohe und eine Tonne schwere Kohl-Gedenkstein war von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Ende August bei einer Veranstaltung in Tellow vorgestellt worden. Dann wurde er nach Teterow gebracht, in die geografische Mitte Mecklenburg-Vorpommerns. Die Tafel trägt die Inschrift «In Gedenken an die Deutsche Einheit - 3. Oktober 1990 - Und in ewiger Dankbarkeit für die Verdienste von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl».

