Verteidigung : Kommandowechsel bei der Marine: Schönbach übernimmt

Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach steht künftig an der Spitze der deutschen Marine.

Berlin | Bei einem Übergabeappell im Berliner Verteidigungsministerium trat der 55-Jährige am Mittwoch die Nachfolge von Vizeadmiral Andreas Krause an, der nach sechseinhalb Jahren in den Ruhestand geht. Kein anderer Inspekteur der Marine war bisher länger im Amt. Sein Nachfolger Schönbach ist gebürtiger Hesse. Von 2008 bis 2010 war er Kommandant der Fregat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.