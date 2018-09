Schulden : Konjunktur drückt öffentliche Schulden

Die Summe ist noch immer gigantisch - schrumpft aber dank sprudelnder Steuereinnahmen weiter. Bund, Länder und Kommunen sind nicht mehr so hoch verschuldet wie noch vor einem Jahr. Dabei machten die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern besondere Fortschritte.

26. September 2018, 16:36 Uhr

Die hohen Steuereinnahmen dank anhaltend guter Konjunktur habe die Schulden der öffentlichen Haushalte in Deutschland im ersten Halbjahr 2018 weiter gedrückt. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte waren Ende Juni mit rund 1,93 Billionen Euro verschuldet. Das waren 2,3 Prozent oder 46,5 Milliarden Euro weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch auf Basis vorläufiger Erhebungen mitteilte.

Den prozentual stärksten Rückgang schafften die Länder. Sie standen zur Jahresmitte mit 574,5 Milliarden Euro in der Kreide. Dies entspricht einer Abnahme um 3,6 Prozent oder 21,4 Milliarden Euro gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Den stärksten Abbau gab es in Sachsen (minus 19,5 Prozent), gefolgt von Baden-Württemberg (minus 15,9 Prozent) und Bayern (minus 13,1 Prozent). Mecklenburg-Vorpommern, das seit 2006 keine neuen Schulden macht, baute seinen Schuldenberg um weitere 3,1 Prozent oder 258 Millionen auf nunmehr 7,964 Milliarden Euro ab. Hamburg (plus 2,0 Prozent) und Schleswig-Holstein (plus 1,5 Prozent) hatten dagegen höhere Schulden, vor allem eine Folge der Vorgänge um die HSH Nordbank.

Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände verringerte sich um 2,9 Prozent oder 4,1 Milliarden Euro auf 136,5 Milliarden Euro. Am stärksten war der prozentuale Rückgang in Mecklenburg-Vorpommern mit minus 10,1 Prozent. Die Verbindlichkeiten der Kommunen im Nordosten betrugen laut Statistikamt Mitte des Jahres noch 1,7 Milliarden Euro. Die Landesregierung in Schwerin hatte den verschuldeten Städten und Gemeinden klare Vorgaben gemacht und finanzielle Anreize für die Haushaltskonsolidierung gesetzt. Nach Angaben der Kommunalverbände führte der Sparkurs aber auch dazu, dass wichtige Investitionen aufgeschoben wurden. Mit Ausnahme von Baden-Württemberg und dem Saarland reduzierten die Gemeinden aller Länder ihre Schulden.

Die Verschuldung des Bundes sank gegenüber dem Ende des zweiten Quartals 2017 um 21,0 Milliarden Euro oder 1,7 Prozent auf 1,22 Billionen Euro. Der Bund baute seine aufgenommenen Kassenkredite um 9,9 Milliarden Euro (minus 34,7 Prozent) ab, seine Kredite um 1,4 Milliarden Euro (minus 3,4 Prozent) und seine Wertpapierschulden um 9,6 Milliarden Euro (minus 0,8 Prozent).

Die Sozialversicherung war mit 403 Millionen Euro verschuldet. Das waren 7,1 Prozent oder 31 Millionen Euro weniger als am Ende des ersten Halbjahres 2017.

Zu den zahlreichen Extrahaushalten gehören unter anderem Bad Banks und Servicedienstleister. Aber auch alle Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen, an denen Bund, Länder, Kommunen und Gemeinden mindestens 50 Prozent der Anteile haben. Eine «Bad Bank» (englisch für «schlechte Bank») ist ein Institut, das Risikopapiere übernimmt, die stark an Wert verloren haben und derzeit nicht handelbar sind.