Konjunktur : Konjunkturdelle schlägt auch auf Wirtschaft in MV durch

Jahrelang ging es für die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern kräftig aufwärts. Doch die jüngsten Entwicklungen auf dem Weltmark hinterlassen auch Spuren in Deutschlands Nordosten. Das Stimmungsbild in der Unternehmerschaft des Landes hat sich verdüstert.

Avatar_prignitzer von dpa

07. Januar 2020, 15:56 Uhr

Die bundesweit schwächelnde Konjunktur trübt auch spürbar Stimmung und Aussichten der Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern. So blicken nur noch fünf Prozent der Firmen optimistisch ins neue Jahr und erwarten bessere Geschäfte. «Die Stimmungslage ist im Rückwärtsgang», sagte Geschäftsführer Jens Matschenz am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung der jüngsten Konjunkturumfrage der Vereinigung der Unternehmensverbände im Nordosten (VU). Ein Jahr zuvor hatten sich noch 39 Prozent der Befragten zuversichtlich geäußert.

Wegen der gedrückten Stimmung in zahlreichen Branchen schraubte Arbeitgeber-Präsident Thomas Lambusch auch die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum im Nordosten zurück. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte zum Jahreswechsel für 2020 noch ein Plus von 1,0 bis 1,5 Prozent vorhergesagt. «Das ist eine sehr sportliche Prognose», sagte Labusch. Angesichts der weltweit schwierigen Wirtschaftslage seien 0,5 Prozent realistischer.

Laut Umfrage erhielten Umsatz- und Gewinnerwartungen der Firmen einen deutlichen Dämpfer. Lediglich 25 Prozent rechnen für 2020 noch mit weiteren Zuwächsen. Das sind deutlich weniger als vor Jahresfrist, als noch 42 Prozent Umsatzsteigerungen erwartet hatten. «Der Konjunkturhimmel in Mecklenburg-Vorpommern ist wolkenverhangen, wir haben aber noch keinen Einbruch», betonte VU-Präsident Lambusch.

Mit 67 Prozent geht der Großteil der Unternehmen im Nordosten für 2020 von insgesamt gleichbleibenden Geschäften aus, 29 Prozent befürchten eine Verschlechterung. Im Vorjahr war der Anteil der pessimistischen Prognosen mit 14 Prozent nur halb so hoch. Dennoch fallen die Geschäftserwartungen in Mecklenburg-Vorpommern besser aus als im bundesdeutschen Durchschnitt. Als Grund nannte Lambusch die klein- und mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur im Nordosten. Die Firmen seien weniger exportorientiert und damit nicht so anfällig für die Folgen internationaler Handelskonflikte oder die Turbulenzen in der Automobilbranche.

Die Investitionen bleiben auf hohem Niveau, steigen laut Umfrage gegenüber dem Vorjahr sogar noch einmal an. Zur weiteren Beschäftigungsentwicklung zeigten sich die Unternehmen indes skeptisch. Der Anteil der Firmen, die ihre Belegschaften aufstocken wollen, sank von 19 auf 11 Prozent. Im Gegenzug verdoppelte sich der Anteil der Unternehmen, die einen Beschäftigungsabbau erwarten, von 15 auf 28 Prozent. Labusch geht nach eigenen Worten davon aus, dass die veränderte Arbeitskräfte-Nachfrage auch Auswirkungen auf die anstehenden Tarifverhandlungen haben wird. Der akute Mangel an Fachkräften hatte in der jüngeren Vergangenheit zu vergleichsweise hohen Abschlüssen geführt. Der Trend könnte nun etwas abflachen.

Einen deutlichen Stimmungswandel gab es auch in der Einschätzung der Wirtschaftspolitik des Landes. Statt zuvor 23 Prozent bescheinigen nun nur noch 3 Prozent der Befragten der Regierung eine gute Arbeit. Lambusch und Matschenz forderten die SPD/CDU-Koalition auf, die Weichen für eine «zukunftsfeste wirtschaftliche Entwicklung des Landes» zu stellen. Dafür müsse die Wirtschaftsförderung umgestellt werden. Statt der Schaffung von Arbeitsplätzen solle künftig die Stärkung von Industrie und Wertschöpfung im Land in den Mittelpunkt rücken. Zudem erneuerte der Dachverband der Wirtschaft seine Forderungen nach Bürokratieabbau und der Einführung eines landesweiten Azubi-Tickets, das junge Leute von teilweise sehr hohen Kosten für den Nahverkehr entlasten würde.