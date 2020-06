Kabinett : Kontaktbeschränkungen fallen in Mecklenburg-Vorpommern

Avatar_prignitzer von dpa

30. Juni 2020, 15:54 Uhr

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können sich in Kürze wieder in unbegrenzter Zahl mit anderen treffen. Die Obergrenze von zehn Personen laufe am 10. Juli aus, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts. Allerdings bleibe das Abstandsgebot zu Personen bestehen, die nicht zur eigenen Familie oder zum eigenen Hausstand gehören.