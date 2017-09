Landtag : Koschkar wechselt in CDU-Landtagsfraktion

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 13:08 Uhr

Der Politikwissenschaftler Martin Koschkar wechselt von der Universität Rostock zur CDU-Landtagsfraktion in Schwerin. Ab Oktober werde Koschkar das Fraktionsteam als Referent für politische und strategische Planung verstärken, teilte ein Sprecher der Fraktion am Mittwoch mit. Seit 2010 sei Koschkar wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität Rostock gewesen. Im Dezember 2016 habe er seine Promotion abgeschlossen. Die Forschungsschwerpunkte Koschkars lagen demnach auf dem regionalen Parteienwettbewerb und dem Wahlverhalten in Mecklenburg-Vorpommern. Für Medien hatte er oft Wahlen und politische Entwicklungen im Nordosten kommentiert.