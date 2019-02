Parteien : Kramp-Karrenbauer in Demmin: CDU rechnet mit «vollem Haus»

Die CDU Mecklenburg-Vorpommern rechnet beim ersten Polit-Aschermittwoch mit der neuen Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer am 6. März mit einem großen Andrang. «Das Interesse an der Traditionsveranstaltung in Demmin ist ungebrochen», sagte Landesgeschäftsführer Klaus-Dieter Götz am Dienstag in Schwerin. Die frühere CDU-Vorsitzende Angela Merkel, die jahrelang Hauptrednerin vor meist etwa 1000 Gästen im vorpommerschen Demmin war, komme diesmal jedoch nicht.

von dpa

19. Februar 2019, 11:01 Uhr

Der politische Aschermittwoch in Demmin trägt das Motto «Zeit für deutliche Worte» und schließt meist unter großem Medieninteresse den Reigen solcher Aschermittwochsauftritte prominenter Politiker. Neben Kramp-Karrenbauer soll in Demmin der CDU-Landesvorsitzende Vincent Kokert, der auch dem Bundesvorstand angehört, sprechen. Den Auftakt am Aschermittwoch gestalten traditionell Politiker in Süddeutschland.