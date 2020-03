Krankheiten : Krankenhäuser: Zahl der Intensivbetten mehr als verdoppelt

Avatar_prignitzer von dpa

19. März 2020, 14:23 Uhr

Die Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern haben die Zahl der Intensivbetten mehr als verdoppelt. Der Krankenhausplan sehe 215 Betten auf Intensivstationen (ITS) vor, teilte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag mit. Nach einer aktuellen Abfrage seien es aktuell mehr als 440. Weitere Aufstockungen seien kurzfristig möglich. «Die aktuelle Situation ist für alle eine Kraftanstrengung», sagte Glawe. Die Krankenhäuser im Land stellten sich auf den möglichen Bedarf an Intensiv- und Beatmungskapazitäten ein.