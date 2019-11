Gesundheit : Krankenkasse: Väter betreuen öfter kranke Kinder

Papa wacht häufiger als früher am Krankenbett von Tochter oder Sohn: Bei der Krankenkasse KKH kamen in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr 21 Prozent der Anträge auf Kinderkrankengeld von Vätern. Zehn Jahre zuvor (2008) waren es erst 13 Prozent gewesen, wie die KKH am Montag in Schwerin mitteilte. Bei den Müttern in MV sank die Quote entsprechend von 87 auf 79 Prozent.

Avatar_prignitzer von dpa

25. November 2019, 11:37 Uhr

Die Auswertung von Daten Versicherter zeige deutliche regionale Unterschiede. In den nördlichen und östlichen Bundesländern kümmern sich demnach mehr Männer um kranke Kinder als im Süden und Westen. Spitzenreiter seien mit einem Anteil von 24 Prozent die Väter in Hamburg, dicht gefolgt von Thüringen, Niedersachsen und Brandenburg (jeweils 23 Prozent), hieß es. Auf dem letzten Platz rangieren demnach mit 16 Prozent die Väter aus dem Saarland. Auch in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen ist der Anteil der Väter, die im Krankheitsfall auf ihre Kinder aufpassen, mit 17 bis 18 Prozent vergleichsweise geringer.

Wenn ein Kind erkrankt, können sich berufstätige Eltern jeweils bis zu zehn Tage unentgeltlich von der Arbeit befreien lassen. Dafür erhalten sie von den gesetzlichen Krankenkassen Kinderkrankengeld, sofern das Kind unter zwölf Jahre alt ist. Im Jahr 2018 beantragten bei der KKH bundesweit rund 143 000 Eltern Kinderkrankengeld, darunter knapp 30 000 Väter, wie es hieß.