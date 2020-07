Soziales : Krankenkassen unterstützen Hospizdienste in MV

Die gesetzlichen Krankenkassen stocken ihre finanziellen Zuwendungen an die 16 ambulanten Hospizdienste in Mecklenburg-Vorpommern auf. Wie aus einer am Montag in Schwerin verbreiteten Mitteilung hervorgeht, stellen sie für das laufende Jahr 1,6 Millionen Euro für die Sterbebegleitung bereit. Damit steige die Summe im Vergleich zum Vorjahr um 120 000 Euro. Die Förderung gehe direkt an die Hospizdienste als Zuschüsse für Personal- und Sachkosten.

06. Juli 2020, 15:24 Uhr