Prozesse : «Kranker Typ»: Gericht startet Zivilprozess wegen E-Mail

Das Amtsgericht Neubrandenburg will sich am kommenden Donnerstag (27. Juli) mit dem Fall einer E-Mail mit beleidigendem Inhalt aus dem Schweriner Innenministerium befassen. Zu einer ersten Güteverhandlung sind der Leiter einer Selbsthilfegruppe in Wolgast als Kläger und Empfänger der elektronischen Nachricht sowie der Verfasser geladen, wie eine Sprecherin des Gerichtes am Freitag in Neubrandenburg sagte. Der Mann hatte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) mehrfach um Unterstützung für seine ehrenamtliche Arbeit in der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Angst und Depressionen gebeten.