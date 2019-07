Unternehmen : Kreativität und Ausdauer: MV-Unternehmer werden geehrt

Was können Unternehmen tun, um neue Leute zu werben oder Arbeitskräfte zu halten? Positive Beispiele und kreative Lösungen werden einmal im Jahr geehrt als «Unternehmer des Jahres» - diesmal in Dargun.

von dpa

04. Juli 2019, 01:50 Uhr

In der Klosteranlage in Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) werden heute Mecklenburg-Vorpommerns Unternehmer des Jahres ausgezeichnet. Mit der Aktion wollen die drei Industrie und Handelskammern und das Landeswirtschaftsministerium positive Beispiele aus der Wirtschaft bekannter machen und innovative Ideen fördern. Mit 136 Vorschlägen gab es bei der zwölften Auflage die bisher höchsten Zahl an Nominierungen, wie Minister Harry Glawe (CDU) im Vorfeld mitteilte.

Den Siegern in drei Kategorien winken je 5000 Euro Preisgeld. Ausgezeichnet wird in den Sparten Unternehmerpersönlichkeit, Unternehmensentwicklung sowie Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit. Zudem werden zwei Sonderpreise vergeben. Die Finalisten zeigen laut Ministerium, wie vielfältig die Wirtschaft auf Themen wie Nachwuchs- und Fachkräftemangel sowie Familienfreundlichkeit reagiert.