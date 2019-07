Freizeit : Kreis warnt vor Blaualgen im Tollensesee bei Neubrandenburg

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte warnt Badegäste vor Blaualgen im Tollensesee. Das Gesundheitsamt habe in dem Neubrandenburger Gewässer eine vermehrte Entwicklung von Cyanobakterien, also Blaualgen festgestellt, teilte der Kreis am Donnerstag mit. In dem Zuge seien Warnhinweise am beliebten Strand Augustabad am Ostufer aufgestellt und die Überwachung der Badestellen am Tollensesee unverzüglich verschärft worden.

von dpa

18. Juli 2019, 12:23 Uhr

Badegäste sollten aus gesundheitlichen Gründen nicht in solchen «Blaualgenteppichen» baden. Kinder und Kleinkinder seien besonders gefährdet. Falls doch Kontakt bestanden habe, sollte möglichst gleich geduscht werden. Wenn nach dem Gang ins Wasser Beschwerden auftreten sollten, wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot oder Hautreizungen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Der Kreis wies darauf hin, dass Ansammlungen von Cyanobakterien sehr wind- und wetterabhängig sind. Innerhalb weniger Stunden könne sich die Situation völlig verändern. Der Tollensesee ist zehn Kilometer lang, sehr tief und gehört zu den zehn größten Seen in Mecklenburg-Vorpommern.