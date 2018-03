Immobilien : Kreistag entscheidet über Problem-Block in Prora

Die Sanierung des letzten, gut erhaltenen Blockes der NS-Hinterlassenschaft Prora (Insel Rügen) könnte am Montag auf den Weg gebracht werden. Der Kreistag Vorpommern-Rügen entscheidet in seiner Sitzung (ab 17.00 Uhr) über die Zukunft des Blockes 5. Das Gebäude im Eigentum des Landkreises Vorpommern-Rügen ist - bis auf eine neue Jugendherberge in einem kleinen Teil des 450 Meter langen Hauses - noch immer nicht saniert.

von dpa

12. März 2018, 06:34 Uhr

Der Kreis will nun eine Ausschreibung starten und etwa 300 Meter des Blockes - die Kämme 1 bis 6 - an einen Investor zum Höchstpreis verkaufen. Parallel dazu soll für den Kamm 7 mit der Liegehalle ein Eigentümer oder Erbbaurechtsträger für 40 Jahre gefunden werden, der den historischen Vereinen diesen Bereich kaltmietfrei zur Verfügung stellt. Und als dritte Bedingung: Parallel dazu muss der bestehende Erbbaurechtsvertrag mit dem Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) verändert werden.