Kommunen : Kreistag Seeplatte senkt Umlage und erhöht Entschädigungen

Die Dörfer und Städte im nach Fläche größten Landkreis Deutschlands - der Mecklenburgischen Seenplatte - behalten 2020 mehr Geld. Das sieht der Kreishaushalt vor, den der Kreistag am Montag mit großer Mehrheit in Neubrandenburg beschloss. Darin wird die Kreisumlage um zwei Prozentpunkte auf 44,3 Prozent gesenkt, was 5,5 Millionen Euro für rund 150 Kommunen ausmacht. Zudem beschlossen die Abgeordneten deutlich höhere Entschädigungen für sich als bisher. So bekommen die 77 Parlamentarier monatlich mindestens 250 Euro «Sockelbetrag». Damit muss der Kreis ab 2020 dafür 462 000 Euro im Jahr, also 242 000 Euro mehr als bisher, aufbringen.

Avatar_prignitzer von dpa

16. Dezember 2019, 20:24 Uhr

Der Kreishaushalt umfasst 519 Millionen Euro und ist erstmals ausgeglichen. Damit wird der Landkreis innerhalb von sieben Jahren seine Altschulden von 70 Millionen Euro mit Hilfe des Landes bis Ende 2020 abgebaut haben, wie Kämmerer Axel Chudy sagte. Der Landkreis hatte, wie der Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald, wegen der hohen Altschulden ein enges Finanzkorsett und war lange an Konsolidierungshilfen und -verträge mit dem Land gebunden.

Die neue Kreisumlage ist immer noch die zweithöchste im Nordosten hinter Vorpommern-Greifswald, wo sie bei 44,75 Prozent liegt. Kreise haben keine eigenen Steuereinnahmen. Um ihre Aufgaben finanzieren zu können, erheben sie Gebühren, bekommen vom Land Geld über das Finanzausgleichsgesetz und setzen eine Kreisumlage fest, die ihre Gemeinden zu entrichten haben. Diese liegt im Nordosten zwischen 39,8 und 44,75 Prozent. Die Seenplatte ist mit rund 5500 Quadratkilometern Fläche etwa doppelt so groß wie das gesamte Saarland.