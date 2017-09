Schifffahrt : Kreuzfahrt-Branche will Gespräch mit Hafenstädten suchen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

In einigen Städten habe sich eine «Touriphobie» breitgemacht, also eine Abneigung gegen Touristen, weil viele Urlauber kämen und zum Beispiel Wohnungen an Touristen statt an Einheimische vermietet würden, sagte der Chef der Pullmantur-Gruppe, Richard J. Vogel. Die Kreuzfahrtschiffe seien aber nur ein Teil des Problems; die weitaus meisten Besucher von Städten wie Barcelona oder Venedig reisten mit dem Flugzeug an, sagte Vogel in Hamburg, wo sich Vorstandschefs führender Kreuzfahrt-Reedereien trafen.

06.Sep.2017