Schifffahrt : Kreuzfahrthafen Rostock soll Landstromanlage erhalten

Im Kreuzfahrthafen Rostock soll bis zum Jahr 2020 eine umweltfreundliche Landstromanlage gebaut werden. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Dienstag von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), dem Präsidenten von Aida Cruises, Felix Eichhorn, Rostocks OB Roland Methling (parteilos) und Hafen-Geschäftsführer Jens Scharner unterzeichnet. «Das wird zu noch mehr Akzeptanz hier in der Stadt, vor allem in Warnemünde führen», sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

von dpa

11. September 2018, 17:29 Uhr

Erst im April war in Kiel eine Absichtserklärung über eine Landstromanlage unterzeichnet worden. Die Kosten wurden auf bis zu zehn Millionen Euro beziffert. Deutscher und europaweiter Vorreiter für Landstromanlagen ist der Hamburger Hafen, am Cruise Center Altona können die Schiffe bereits seit Juni 2016 mit Strom versorgt werden.