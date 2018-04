Verkehr : Kreuzfahrtsaison in Wismar begonnen

Mit dem Einlaufen der «Astoria» hat am Samstag die Kreuzfahrtsaison in Wismar begonnen. Das Schiff mit Platz für 580 Passagiere ist das erste von zwölf Kreuzfahrtschiffen, die bis zum Ende der Saison am 17. Dezember die Welterbe-Stadt ansteuern. Die «Astoria» kommt aus London und legt am Abend wieder ab mit Ziel Rönne in Dänemark.

von dpa

14. April 2018, 15:56 Uhr

In diesem Jahr wird ein Kreuzfahrtschiff mehr erwartet als 2017. Für 2018 waren eigentlich 14 Anläufe geplant, allerdings habe es zwei Absagen gegeben, sagte ein Sprecher der Firma Columbus Cruise Centers (Bremerhaven), die das Kreuzfahrtgeschäft in Wismar betreut. Das Unternehmen strebe ein Wachstum an. Der Fokus liege dabei auf kleineren Kreuzfahrtschiffen mit bis zu 1500 Passagieren. Wismar wird seit 2012 von Urlauberschiffen angelaufen.

Für 2020/21 werde eine Vertiefung der Zufahrt zum Wismarer Hafen erwartet, sagte der Sprecher weiter. Grund sei die Genting-Werft, die große Kreuzfahrtschiffe baut. Dann könnten aber auch größere Schiffe Wismar ansteuern.