Schifffahrt : Kreuzfahrtschiff „Aidasol“ erneut in Warnemünde

Unter den Augen von Tausenden Schaulustigen an der Mole und am Strand verließ das Kreuzfahrtschiff „Aidasol“ am vergangenen Samstag Warnemünde. Nun ist es wieder da, aber wieder ohne Passagiere.

Rostock | Bereits eine Woche nach dem letzten Auslaufen ist das Kreuzfahrtschiff „Aidasol“ am Samstag wieder in Warnemünde eingetroffen. Grund für den zweiten Anlauf innerhalb weniger Tage ohne Passagiere sind letzte Tests und die Abnahme der neuen Landstromanlage. Diese soll am Montag im Rahmen der 12. Nationalen Maritimen Konferenz von Bundeswirtschaftsminist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.