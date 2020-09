Geschichte : Kriegstrauma: Demmin wird Teil von Versöhnungsbewegung

Die Evangelische Kirchengemeinde Demmin in Vorpommern wird in die Internationale Nagelkreuzbewegung aufgenommen. Dazu wird der oberste Repräsentant der Nagelkreuzgemeinschaft, John Witcombe, Dean der Kathedrale von Coventry in Großbritannien, am 20. September in Demmin erwartet. Das erklärte Pastor Karsten Wolkenhauer am Freitag. Damit werde die Versöhnungsarbeit gewürdigt, die die Demminer seit Jahren leisteten.

Avatar_prignitzer von dpa

04. September 2020, 08:10 Uhr