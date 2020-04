Polizei : Kriminalpolizei ermittelt wegen Postdiebstahls

Der Polizei in Ribnitz-Damgarten ist ein mutmaßlicher Postdieb ins Netz gegangen. Der 38-Jährige wurde am vergangenen Sonntag nach Hinweisen einer Zeugin von den Beamten gestellt. Ihm wird zur Last gelegt, Briefe aus Postkästen gestohlen zu haben. Bei der ersten Überprüfung am Tatort wurden Briefe und das Tatwerkzeug sichergestellt.

06. April 2020, 15:15 Uhr

Bei einer Untersuchung seiner Wohnung sind zwei Fahrräder, ein E-Bike, Betäubungsmittel sowie Utensilien zum Drogenkonsum beschlagnahmt worden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.